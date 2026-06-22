Председатель парламента Турции посетит Баку

Председатель Великого национального собрания Турции (парламент) Нуман Куртулмуш посетит Азербайджан для участия в 20-й конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС).

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы турецкого парламента.

Отмечается, что 20-я конференция ПС ОИС пройдет 23-24 июня в Баку под председательством Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно информации, Нуман Куртулмуш прибудет в Азербайджан 23 июня. Ожидается, что в ходе конференции он выступит по ряду актуальных вопросов.

Кроме того, в рамках визита председатель парламента Турции проведет двусторонние встречи со своими коллегами из стран-участниц конференции и представителями международных организаций.