Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в расширенном состав

22 июня состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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