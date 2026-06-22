https://news.day.az/officialchronicle/1843174.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в расширенном состав - ФОТО 22 июня состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в расширенном состав - ФОТО
22 июня состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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