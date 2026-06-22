С участием Президента Ильхама Алиева и Президента Сердара Бердымухамедова состоялась церемония передачи в дар танкера "Достлуг" в онлайн-формате

22 июня с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в онлайн-формате состоялась церемония передачи в дар нефтяного танкера "Достлуг".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, нефтяной танкер "Достлуг", переданный в дар Азербайджаном Туркменистану, был построен на Бакинском судостроительном заводе. Его общая длина составляет 141 метр, ширина - 16,9 метра, осадка - 4,54 метра. Строительство в Азербайджане танкера дедвейтом 7875 тонн не только демонстрирует развитие нашей судостроительной промышленности, но и вносит вклад в развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Туркменистаном. В то же время это еще раз показывает, что на Бакинском судостроительном заводе возможно реализовывать крупномасштабные и технологически сложные судостроительные проекты.

На сегодняшний день завод успешно выполнил 14 проектов по строительству судов и более 170 проектов по их ремонту. Из 17 судов, входящих в настоящее время в портфель заказов завода, 11 находятся в стадии строительства, а 6 - в стадии проектирования.