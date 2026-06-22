https://news.day.az/society/1843265.html Два Mercedes столкнулись в Сальяне В Сальяне столкнулись два автомобиля марки Mercedes. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на участке старой автодороги Алят-Астара, проходящем по территории района.
Два Mercedes столкнулись в Сальяне
В Сальяне столкнулись два автомобиля марки Mercedes.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке старой автодороги Алят-Астара, проходящем по территории района.
В результате столкновения автомобилей марки Mercedes травмы получили житель Сабирабадского района Сябухи Гасанов 1984 года рождения, а также жители Сальянского района - Кёнуль Эминова 1991 года рождения, Севиль Мамедова 1964 года рождения, Гюльхар Абдулова 1965 года рождения и Эльнара Мехтиева 1988 года рождения.
Пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу Сальяна.
По факту проводится расследование.
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