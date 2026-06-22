Два Mercedes столкнулись в Сальяне

В Сальяне столкнулись два автомобиля марки Mercedes.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке старой автодороги Алят-Астара, проходящем по территории района.

В результате столкновения автомобилей марки Mercedes травмы получили житель Сабирабадского района Сябухи Гасанов 1984 года рождения, а также жители Сальянского района - Кёнуль Эминова 1991 года рождения, Севиль Мамедова 1964 года рождения, Гюльхар Абдулова 1965 года рождения и Эльнара Мехтиева 1988 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу Сальяна.

По факту проводится расследование.