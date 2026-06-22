Азербайджанский дзюдоист упрочил лидерство в мировом рейтинге

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) упрочил свое лидерство в мировом рейтинге после победы на турнире серии Большого шлема в Улан-Баторе (Монголия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Международная федерация дзюдо (IJF) обнародовала рейтинг дзюдоистов планеты по итогам монгольского турнира, в котором представители Азербайджана завоевали четыре медали.

Напомним, Балабей Агаев (60 кг) завоевал золотую медаль, а Низами Имранов (66 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) стали обладателями бронзовых наград.

Благодаря успеху в Улан-Баторе Балабей Агаев упрочил свое лидерство в весе до 60 кг. Сейчас в его активе 4638 очков. На второе место в этом весе поднялся другой член сборной Азербайджана Ахмед Юсифов, который набрал 3670 баллов.

В весовой категории до 66 кг Руслан Пашаев опустился на одну позицию и теперь с 3513 очками располагается на четвертой строчке. Бронзовый призер турнира в Улан-Баторе Низами Имранов поднялся на 17 позиций и с 1772 баллами занимает 36-е место.

Неучастие в монгольском турнире олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова (73 кг) стоило титулованному спортсмену двух строчек в мировом рейтинге. Теперь он располагается на шестом месте, имея в активе 3036 очков. Напомним, Гейдаров не был допущен к участию в Большом шлеме, так как не смог уложиться в весовую категорию. В этом же весе Рашид Мамедалиев с 2652 баллами опустился с седьмого на девятое место.

В категории до 81 кг Зелим Цкаев (3062 балла) сохранил за собой пятое место в мире, а в весе до 90 кг Мурад Фатиев (3156 очков), ставший третьим в Улан-Баторе, поднялся с седьмого на пятое место.

Бронзовая медаль монгольского турнира позволила другому олимпийскому чемпиону Азербайджана Зелиму Коцоеву (100 кг) подняться на две строчки и занять второе место в мировом рейтинге. В его активе 4120 баллов, что на 350 очков меньше, чем у лидирующего бразильца Леонардо Гонсалвеса.

В супертяжелом весе Ушанги Кокаури, пропустивший Большой шлем в Улан-Баторе, потерял первую строчку мирового рейтинга и с 4017 баллами занимает второе место. Лидерство здесь захватил россиянин Инал Тасоев, на счету которого 4400 очков. В этом же весе Кянан Насибов (3190 баллов), остановившийся в шаге от пьедестала в столице Монголии, сохранил за собой седьмое место в мире.