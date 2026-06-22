https://news.day.az/politics/1843244.html Сахиба Гафарова примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи Делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой примет участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана аятоллой Сейидом Али Хаменеи. Как передает Day.Az, церемония прощания с Али Хаменеи пройдет 4-5 июля в комплексе "Мосалла" в Тегеране, после чего его тело будет отправлено в город Кум.
Сахиба Гафарова примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи
Делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой примет участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана аятоллой Сейидом Али Хаменеи.
Как передает Day.Az, церемония прощания с Али Хаменеи пройдет 4-5 июля в комплексе "Мосалла" в Тегеране, после чего его тело будет отправлено в город Кум.
После церемонии прощания в Куме аятолла Сейид Али Хаменеи, согласно своему завещанию, будет похоронен 9 июля в Мешхеде.
Напомним, Сейид Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместного удара США и Израиля по Тегерану вместе с близкими членами своей семьи. Его преемником был избран его сын Моджтаба Хаменеи.
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