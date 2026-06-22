Сахиба Гафарова примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи

Делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой примет участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана аятоллой Сейидом Али Хаменеи.

Как передает Day.Az, церемония прощания с Али Хаменеи пройдет 4-5 июля в комплексе "Мосалла" в Тегеране, после чего его тело будет отправлено в город Кум.

После церемонии прощания в Куме аятолла Сейид Али Хаменеи, согласно своему завещанию, будет похоронен 9 июля в Мешхеде.

Напомним, Сейид Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместного удара США и Израиля по Тегерану вместе с близкими членами своей семьи. Его преемником был избран его сын Моджтаба Хаменеи.