Дети застряли на экстремальном аттракционе в американском парке развлечений - ФОТО - ВИДЕО
В парке развлечений Adventureland на Лонг-Айленде 15 детей и один взрослый застряли на несколько часов на аттракционе Wave Twister, сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Около 19:30 в пятницу, 19 июня, в экстренные службы поступил звонок о поломке экстремального аттракциона с людьми. На место прибыли несколько пожарных расчетов и сотрудники подразделения экстренных служб.
Аттракцион, открывшийся в марте, застрял примерно в 7,5 метра от земли. Эвакуация заняла около трех часов. В 22:40 пожарные помогали спуститься последнему посетителю.
Самым юным из пассажиров оказался пятилетний ребенок в сопровождении 40-летнего родителя. Остальным было от 8 до 12 лет. В результате инцидента никто не пострадал.
Ученица средней школы, которая была среди застрявших, рассказала, что сначала запаниковала, но затем смогла успокоить нескольких детей.
"Я говорила им, что всё в порядке, они могут держать меня за руку. Сначала было страшно, но потом стало немного легче, хотя дети всё ещё плакали", - сказала шестиклассница.
Причина поломки Wave Twister неизвестна. Аттракцион останется закрытым до завершения расследования.
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