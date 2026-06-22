Дети застряли на экстремальном аттракционе в американском парке развлечений

В парке развлечений Adventureland на Лонг-Айленде 15 детей и один взрослый застряли на несколько часов на аттракционе Wave Twister, сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Около 19:30 в пятницу, 19 июня, в экстренные службы поступил звонок о поломке экстремального аттракциона с людьми. На место прибыли несколько пожарных расчетов и сотрудники подразделения экстренных служб.

Аттракцион, открывшийся в марте, застрял примерно в 7,5 метра от земли. Эвакуация заняла около трех часов. В 22:40 пожарные помогали спуститься последнему посетителю.

Самым юным из пассажиров оказался пятилетний ребенок в сопровождении 40-летнего родителя. Остальным было от 8 до 12 лет. В результате инцидента никто не пострадал.

Ученица средней школы, которая была среди застрявших, рассказала, что сначала запаниковала, но затем смогла успокоить нескольких детей.

"Я говорила им, что всё в порядке, они могут держать меня за руку. Сначала было страшно, но потом стало немного легче, хотя дети всё ещё плакали", - сказала шестиклассница.

Причина поломки Wave Twister неизвестна. Аттракцион останется закрытым до завершения расследования.