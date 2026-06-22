https://news.day.az/politics/1843251.html Председатель парламента Мозамбика прибыла с визитом в Азербайджан - ФОТО Председатель Ассамблеи Республики Мозамбик Маргарида Талапа прибыла с рабочим визитом в Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Председатель парламента Мозамбика прибыла с визитом в Азербайджан - ФОТО
Председатель Ассамблеи Республики Мозамбик Маргарида Талапа прибыла с рабочим визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Отмечается, что в рамках визита председатель Ассамблеи Республики Мозамбик примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества, которая пройдет в Баку.
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