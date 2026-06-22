https://news.day.az/showbiz/1843266.html Сестра и брат Бриллиант Дадашовой перенесли операции на сердце Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова сообщила, что и ее сестра, и брат перенесли операции на сердце. Как сообщает Day.Az, об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети. "За последний месяц мне пришлось убедить сестру и брата пройти операцию на сердце.
Сестра и брат Бриллиант Дадашовой перенесли операции на сердце
Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова сообщила, что ее сестра и брат перенесли операции на сердце.
Как сообщает Day.Az, об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети.
"За последний месяц мне пришлось убедить сестру и брата пройти операцию на сердце. Не будем откладывать заботу о здоровье наших близких", - написала Б.Дадашова.
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