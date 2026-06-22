Сестра и брат Бриллиант Дадашовой перенесли операции на сердце

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова сообщила, что ее сестра и брат перенесли операции на сердце.

Как сообщает Day.Az, об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети.

"За последний месяц мне пришлось убедить сестру и брата пройти операцию на сердце. Не будем откладывать заботу о здоровье наших близких", - написала Б.Дадашова.