https://news.day.az/showbiz/1843266.html

Сестра и брат Бриллиант Дадашовой перенесли операции на сердце

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова сообщила, что и ее сестра, и брат перенесли операции на сердце. Как сообщает Day.Az, об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети. "За последний месяц мне пришлось убедить сестру и брата пройти операцию на сердце.