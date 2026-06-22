Установлены личности четырех человек, утонувших в Мардакяне

Как мы сообщали ранее, в море на неохраняемом участке побережья в поселке Мардакян Хазарского района Баку, примерно в 3 километрах от ближайшего спасательного поста, утонули четыре человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, утонувшими являются Намик Исабала оглу Азимов 1991 года рожения, Эльнур Иса оглу Абдулов 2005 года рождения, Парвиз Зохраб оглу Меджидов 2003 года рождения и Эльмар Иса оглу Абдулов 2007 года рождения.

"В результате поисковых работ, проведенных водолазами-спасателями, из воды были извлечены тела Намика Исабалы оглу Азимова 1991 года рождения и Эльнура Исы оглу Абдулова 2005 года рождения. Тела переданы по назначению соответствующим органам.

Поиски других граждан - Парвиза Зохраба оглу Меджидова 2003 года рождения и Эльмара Исы оглу Абдулова 2007 года рождения - продолжаются", - отметили в ведомстве.