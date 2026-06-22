https://news.day.az/officialchronicle/1843259.html Гусейн Гулиев награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Г.Р.Гулиева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится: "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Гусейн Гулиев награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Г.Р.Гулиева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За многолетнюю плодотворную деятельность в органах дипломатической службы Азербайджанской Республики наградить Гусейна Рзагулу оглу Гулиева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре