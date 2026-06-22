В Санкт-Петербурге представили азербайджанские народные танцы

В Санкт-Петербурге состоялся отчетный концерт Ансамбля азербайджанских народных танцев "Хазар", который на протяжении семи лет представляет и популяризирует национальное хореографическое искусство Азербайджана в России.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовали исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде, генеральный консул Турции Башар Башол, представители азербайджанской общины, деятели культуры и искусства, а также азербайджанские студенты.

В концерте также принял участие танцевальный коллектив Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Художественный руководитель ансамбля "Хазар" Нурлан Зарбалиев рассказал зрителям о деятельности коллектива со дня его основания в 2019 году и достигнутых результатах.

В рамках вечера при участии Заслуженного артиста Азербайджана Ханлара Баширова была представлена концертная программа, включающая богатый репертуар азербайджанских народных танцев.