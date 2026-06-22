После жалоб в соцсетях AQTA проверило яйца по 1 гяпику

Несоответствий и нарушений в яйцах, которые в некоторых супермаркетах продаются по акционной цене в 1 гяпик, не выявлено.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), комментируя распространившиеся в социальных сетях жалобы и утверждения о том, что данная продукция является испорченной.

Как отметили в ведомстве, AQTA на постоянной основе проводит мониторинги и контрольные мероприятия по проверке качества и безопасности пищевых яиц.

"В ходе проверок каких-либо нарушений не выявлено, а продукция обеспечена ветеринарными справками и актами экспертизы", - подчеркнули в агентстве.

В AQTA также призвали граждан сообщать о конкретных фактах нарушений в сфере пищевой безопасности в Центр вызовов "1003".