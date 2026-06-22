Стало известно, когда стихнет ветер в Баку

Наблюдающийся в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове сильный ветер к вечеру постепенно ослабнет.

Как передает Day.Az, об этом сообщила АЗЕРТАДЖ директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, завтра в течение дня будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az