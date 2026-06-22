https://news.day.az/society/1843274.html Стало известно, когда стихнет ветер в Баку Наблюдающийся в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове сильный ветер к вечеру постепенно ослабеет. Как передает Day.Az, об этом сообщила АЗЕРТАДЖ директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.
Стало известно, когда стихнет ветер в Баку
Наблюдающийся в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове сильный ветер к вечеру постепенно ослабнет.
Как передает Day.Az, об этом сообщила АЗЕРТАДЖ директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.
По ее словам, завтра в течение дня будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре