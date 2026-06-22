В Баку 19-летняя девушка упала с балкона

В Сабаильском районе Баку 19-летняя девушка упала с балкона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 19 июня около 23:00 19-летняя Зарифа Гусейнова (2007 года рождения) упала с балкона квартиры №9 дома №24 по улице Ханлар, где проживала.

Квартира расположена на третьем этаже.

Пострадавшая была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.