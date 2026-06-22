Азербайджанские артисты поделились эмоциями после триумфа "Травиаты" в Стамбуле

В Стамбуле с большим успехом завершился XVII Международный оперный и балетный фестиваль, ставший одним из ключевых культурных событий сезона. В течение фестиваля зрителям было представлено разнообразие жанров - от классической оперы и балета до современных танцевальных постановок и концертных программ, сказал в интервью Trend участник фестиваля, заслуженный артист Рамиль Гасымов, передает Day.Az.

Проект реализован при поддержке министерства культуры и туризма Турции и Главной дирекции Государственных театров оперы и балета Турции.

Всего программа включила в себя 13 музыкальных вечеров и 22 спектакля. По словам Рамиля Гасымова, особое внимание в этом году привлекли постановки мирового репертуара, и среди них "Травиата" Джузеппе Верди вызвала особый интерес и овации публикии.

Сюжет оперы рассказывает драматическую историю куртизанки Виолетты Валери, которая, несмотря на любовь Альфреда Жермона, вынуждена отказаться от счастья под давлением общества и семьи возлюбленного. На фоне разворачивающейся трагедии раскрываются темы жертвенности, любви и неизбежного расставания, подчеркнутые выразительной музыкой Верди.

Два показа с огромным успехом прошли под управлением главного дирижёра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюба Гулиева на сцене Культурного центра Ататюрка. В главных партиях выступили солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженные артисты Рамиль Гасымов (тенор) и Инара Бабаева (сопрано).

"Для меня участие в постановке на сцене в Стамбуле стало очень важным и вдохновляющим творческим опытом. Это особая атмосфера - зал с невероятной энергетикой, внимательная и эмоционально вовлечённая публика. Особенно хочу отметить высокий уровень взаимодействия с оркестром и партнёрами по сцене: мы действительно работали как единый организм, где каждый жест, каждый музыкальный акцент имеет значение. Такие проекты не только обогащают профессионально, но и дают мощный импульс для дальнейшего развития", - сказал Trend Рамиль Гасымов.

Инара Бабаева, в свою очередь, подчеркнула, что спектакль остаётся одним из самых эмоционально сложных в её репертуаре, а выступления в рамках фестиваля позволили ей глубже раскрыть драматическую природу роли и прочувствовать реакцию международной публики.

Вместе с ними на сцене выступили ведущие солисты, хор и симфонический оркестр Стамбульского государственного театра оперы и балета. Одним из партнёров азербайджанских исполнителей стал генеральный директор театра, известный певец Джанер Акгюн.

По завершении спектаклей публика аплодировала стоя, отмечая высокий уровень исполнения и эмоциональное воздействие постановки.