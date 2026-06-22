https://news.day.az/politics/1843288.html Характеристики танкера "Достлуг", подаренного Азербайджаном Туркменистану - ВИДЕО Как мы сообщали ранее, 22 июня с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в онлайн-формате состоялась церемония передачи в дар нефтяного танкера "Достлуг". Как передает Day.Az, телеканал AzTV подготовил репортаж о характеристиках танкера "Достлуг".
Характеристики танкера "Достлуг", подаренного Азербайджаном Туркменистану - ВИДЕО
Как мы сообщали ранее, 22 июня с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в онлайн-формате состоялась церемония передачи в дар нефтяного танкера "Достлуг".
Как передает Day.Az, телеканал AzTV подготовил репортаж о характеристиках танкера "Достлуг".
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