Характеристики танкера "Достлуг", подаренного Азербайджаном Туркменистану

Как мы сообщали ранее, 22 июня с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в онлайн-формате состоялась церемония передачи в дар нефтяного танкера "Достлуг".

Как передает Day.Az, телеканал AzTV подготовил репортаж о характеристиках танкера "Достлуг".

Представляем данный репортаж: