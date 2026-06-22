Названы 10 недостатков кроссовера Mazda CX-5 второго поколения

Эксперт журнала "За рулем" Илья Хлебушкин назвал Mazda CX-5 второго поколения (индекс KF) надежным японским кроссовером с проверенными агрегатами, который по конструктивной надежности почти не уступает Toyota RAV4. Тем не менее и у него есть минусы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, оцинковка надежно защищает кузов от коррозии - при отсутствии серьезных ДТП ржавчина появляется очень нескоро. Однако краска тонкая и мягкая, особенно капризен красный цвет Soul Red Crystal. Среди слабых мест: механизм складывания зеркал (отказ через 3-5 лет), электропривод двери багажника (износ после 80-120 тыс. км), окисление контактов в кнопке замка и концевике. Салон собран добротно, но кожа на руле и селекторе коробки "устает" к 70-80 тыс. километров, а экран медиасистемы MZD Connect может давать "фантомные нажатия".

Бензиновые моторы Skyactiv-G со степенью сжатия 14:1 имеют высокий ресурс - более 300 тыс. километров при своевременном обслуживании. Однако они крайне чувствительны к качеству топлива: категорически противопоказан бензин АИ-92, минимум - 95-й, в жару - 98-й. Распространенная проблема - неисправность электронного термостата (на машинах после 2018 года) из-за плавления уплотнений, что приводит к недогреву двигателя. Также уязвимы катушки зажигания на ранних версиях и нейтрализатор, который может вывести двигатель из строя абразивным износом от разрушенных сот.

Шестиступенчатый автомат Aisin имеет ресурс 250-300 тыс. километров, но требует замены масла каждые 60 тыс. километров. К пробегу 150 тыс. километров может загудеть центральный подшипник - затягивать с заменой опасно. Подвеска вынослива: шаровые и сайлентблоки передних рычагов выдерживают 100-150 тыс. километров, задние амортизаторы - до 150-200 тыс. километров. Однако задние суппорты склонны к закисанию, а регулировочные болты задней подвески - к подклиниванию.