«Радиостанция Судного дня» передала редкую двойную шифровку

Радиостанция УВБ-76 передала редкую двойную шифровку. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий ее передачи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщение с двумя словами вместо одного прозвучало в эфире так называемой радиостанции Судного дня в 11:33 по московскому времени. В нем содержались слова "станонант" и "обедобуян".

В 13:26 радиостанция продолжила вещание и передала еще одно сообщение. В нем фигурировало слово "клыкотрюм". Как и первые два, оно появилось в передачах УВБ-76 впервые.