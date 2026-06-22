Наступает финальный аккорд El Calor en Baku

С 19 по 24 июня старинная часть Баку - превратилась в настоящую столицу аргентинского танго. Впервые в истории Азербайджана проходит Международный фестиваль танго и культуры El Calor en Baku - Azerbaijan Tango Festival, объединяющий музыку и танец в едином живом пространстве.

Как передает Day.Az, финальный аккорд этого культурного марафона прозвучит 24 июня - потрясающим концертом, посвящённым памяти легендарного Карлоса Гарделя - символа мирового танго. Вечер состоится в Оперной студии Бакинской музыкальной академии и станет кульминацией Недели аргентинской культуры в Баку.

На сцене выступит La Argenta Ensamble - один из самых ярких аргентинских танго-оркестров мира. Пять музыкантов, насыщенное живое звучание, оригинальные аранжировки Фернандо Эрреры и выразительный вокал Химены Гонсалес создадут атмосферу подлинного танго-нуара. Особым событием вечера станут выступления приглашённых мировых звёзд танго - дуэта Yanina Quiñones & Neri Piliu, признанных маэстро сценического танца.

Финал обещает стать не просто концертом, а эмоциональным путешествием - от классики Гарделя до современного танго, соединяя Баку и Буэнос-Айрес в одном ритме.

Билеты можно приобрести онлайн:

https://iticket.az/ru/events/concerts/la-argenta-ensamble-the-great-argentine-tango-evening-in-baku

Фестиваль организован при поддержке Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер, посольства Аргентины в Азербайджане и Азербайджанского танцевального совета AzDC, а также международного танго-сообщества и локальных партнёров. В течение недели древние улицы Icherisheher превращаются в живые сцены: уличные милонги, мастер-классы, кинопоказы, гастрономические события и международный чемпионат Metropolitango создают атмосферу, где культура Аргентины буквально выходит на улицы города.

Более подробно о проекте и программе фестиваля:

Официальный сайт https://aztangofest.com/ru

Страница Instagram https://www.instagram.com/aztangofest?igsh=ZWwxaHdrbWhyN3hy

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