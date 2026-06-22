В этой части Баку меняется схема движения транспорта

В Баку вблизи Транспортно-пересадочного центра "Кёроглу" будет изменена схема организации дорожного движения.

Об этом сообщили Day.Az в Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Отмечается, что изменения будут введены в районе так называемой части "Пирамида" Транспортно-пересадочного центра "Кероглу". Основная цель нововведений - предотвратить задержки в движении автобусов.

Согласно информации агентства, на данном участке будет создана выделенная полоса для общественного транспорта. В связи с этим движение других транспортных средств будет организовано по новым направлениям.

В AYNA подчеркнули, что водителям, следующим в сторону Национальной гимнастической арены и железнодорожной остановки "Кероглу", необходимо учитывать новую схему движения.

Ведомство также рекомендовало водителям внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать временную организацию движения.