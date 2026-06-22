По инициативе Общественного объединения "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" (Культура, объединяющая нас) в Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся сольный концерт выпускника Вокальной школы Бюльбюля, студента II курса Бакинской музыкальной академии, лауреата международных конкурсов и Президентского стипендиата Атиллы Мамедли, говорится в сообщении организаторов, передает Day.Az.

Концерт был посвящён памяти основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, выдающегося мастера Бюльбюля. В программе прозвучали избранные произведения мировой и азербайджанской классической вокальной музыки, которые были с большим интересом встречены слушателями.

Выступление молодого тенора сопровождали концертмейстеры, лауреаты международных конкурсов Фидан Юнус и Агарахим Салах.

Основатель и директор Вокальной школы Бюльбюля, председатель объединения, заслуженный артист Рамиль Гасымов в своём выступлении высоко оценил профессиональное развитие Атиллы Мамедли, отметив, что молодой исполнитель в будущем сможет достойно представлять азербайджанское вокальное искусство на международной арене. Он также подчеркнул, что Вокальная школа Бюльбюля последовательно добивается успехов в подготовке молодых талантов, поддерживает развитие классического вокального искусства и неизменно способствует росту нового поколения исполнителей, и пожелал Атилле Мамедли творческих успехов.

В завершение мероприятия председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, народный артист Полад Бюльбюльоглу высоко оценил роль Вокальной школы Бюльбюля в развитии классического вокального искусства и подготовке молодых исполнителей.

Концерт завершился бурными аплодисментами и был отмечен как очередной успех Вокальной школы Бюльбюля.

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