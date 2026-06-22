CineMastercard в Шамахы приглашает гостей на кинопоказы под открытым небом - ВИДЕО
Любители кино и отдыха на природе могут провести незабываемые вечера в городе Шамахы. На территории ресторана Abqora успешно функционирует Open Air Cinema, говорится в сообщении сети кинотеатров премиум-класса CineMastercard, передает Day.Az.
Кинопоказы проходят каждую пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. В репертуаре представлены самые ожидаемые премьеры и популярные фильмы различных жанров, способные подарить яркие эмоции зрителям любого возраста.
Информацию о репертуаре и расписании сеансов можно получить на официальном сайте и в социальных сетях сети кинотеатров CineMastercard.
Дополнительная информация по телефону: (+994 55) 756 66 55.
CineMastercard продолжает создавать для своих гостей новые форматы досуга, объединяя качественное кино, комфортный отдых и незабываемые впечатления.
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