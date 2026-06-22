В последние годы в Азербайджане наблюдается заметный рост числа людей, содержащих домашних животных. Эта тенденция способствует увеличению спроса на корма, аксессуары и средства ухода, что, в свою очередь, приводит к расширению рынка зоотоваров. Именно поэтому многие предприниматели проявляют интерес к открытию зоомагазинов.

Как передает Day.Az со ссылкой на исследование Milli.Az, открытие зоомагазина в Баку можно считать одним из достаточно перспективных направлений бизнеса.

При правильно выстроенной бизнес-модели эта сфера способна стать прибыльным видом деятельности для малого и среднего предпринимательства. Однако в современных рыночных условиях уже недостаточно работать исключительно в формате традиционного магазина. Для достижения успеха необходимо одновременно развивать как физическую торговую точку, так и онлайн-каналы продаж.

В настоящее время на рынке зоотоваров Баку действует ряд крупных компаний. Эти магазины предлагают широкий ассортимент продукции, услуги доставки и возможности онлайн-покупок. Это свидетельствует о наличии устойчивого спроса и сформированной клиентской базы.

Одним из главных преимуществ данного бизнеса является высокий уровень повторных покупок. Корма для домашних животных приобретаются регулярно, наполнитель для кошачьих туалетов обновляется один или несколько раз в месяц, а витамины и средства гигиены используются на постоянной основе. Кроме того, игрушки, аксессуары и сопутствующие товары также обеспечивают стабильные продажи. В результате клиент, привлеченный однажды, может на долгие годы стать постоянным покупателем магазина.

Уровень рентабельности зависит от категории товаров. Средняя наценка на корма составляет 15-30%, на наполнители для кошачьих туалетов - 20-40%. Для игрушек и аксессуаров этот показатель может достигать 50-100% и более. Переноски, лежанки и товары премиум-сегмента относятся к числу наиболее прибыльных позиций. В целом одним из основных источников дохода зоомагазинов являются именно аксессуары.

Быстрый рост онлайн-продаж в последние годы также положительно сказался на развитии этой сферы. Многие жители Баку все чаще предпочитают заказывать товары через интернет вместо посещения магазина. Поэтому наличие системы онлайн-заказов и быстрой доставки стало важной составляющей успешного бизнеса.

Вместе с тем существуют и определенные риски. Прежде всего, на рынке наблюдается высокая конкуренция. Покупатели уже привыкли к известным магазинам и популярным брендам. Поэтому новому бизнесу следует конкурировать не столько за счет цен, сколько благодаря качеству сервиса, работе с клиентами и эффективному маркетингу.

Еще одним важным фактором является грамотное управление товарными запасами. Если покупатель не находит нужный корм или другой товар, он, как правило, обращается в другой магазин. Поэтому крайне важно постоянно поддерживать в наличии продукцию популярных брендов, таких как Royal Canin, Pro Plan, Acana, Monge и других.

Выбор места также напрямую влияет на успех бизнеса. Наиболее благоприятными для открытия зоомагазина считаются густонаселенные районы Баку - Ясамальский, Хатаинский, Наримановский районы, 8-й микрорайон и Ахмедлы. Благодаря высокой концентрации потенциальных клиентов возможности для продаж здесь значительно шире.

С практической точки зрения наиболее эффективной моделью является сочетание небольшого физического магазина с онлайн-продажами. Магазин площадью около 20-30 квадратных метров, активное продвижение в социальных сетях, прием заказов через WhatsApp, курьерская доставка, ежемесячные скидочные акции и бонусные программы для постоянных клиентов способны существенно ускорить развитие бизнеса. Такая модель позволяет удерживать стартовые расходы на относительно низком уровне и одновременно создает возможности для быстрого роста в будущем.

Для открытия небольшого зоомагазина первоначальные инвестиции обычно включают расходы на аренду помещения, ремонт, закупку товара, рекламу и другие организационные затраты. В целом начать деятельность можно с вложениями в размере примерно 15-50 тысяч манатов. Точная сумма зависит от площади магазина, его расположения и широты ассортимента.

Открытие зоомагазина в Баку относится к бизнесу со средним уровнем риска, однако при грамотном управлении и использовании современных подходов оно может стать прибыльным и перспективным долгосрочным проектом. Наиболее успешной считается модель, сочетающая продажу кормов, наполнителей и аксессуаров с онлайн-заказами и услугой доставки. Такой подход позволяет расширять клиентскую базу и обеспечивать стабильный доход.