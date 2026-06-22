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Сборная Азербайджана по пляжному футболу узнала соперников по чемпионату Европы

Сборная Азербайджана по пляжному футболу узнала соперников по чемпионату Европы, который пройдет в грузинском Батуми. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию пляжного футбола Азербайджана, команда сыграет в группе B Лиги B, где ее соперниками станут сборные Латвии, Англии и Словакии. Напомним, турнир состоится с 15 по 17 июля.