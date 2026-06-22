Одним бакинским летним вечером - мелодии без слов

В Международном центре мугама состоялся очередной концерт в рамках проекта "Азербайджанский мугам". В этот вечер зрителям была представлена инструментальная программа, в которой прозвучали тар, кяманча, балабан, нагара, канон, уд и фортепиано. Раскрыв слушателям всю глубину и тончайшие нюансы знакомых мелодий, музыканты продемонстрировали, что классические композиции и сложные импровизации самодостаточны и в сольном, и в ансамблевом исполнении, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

На сцене встретились два поколения: молодые исполнители и признанные, опытные мастера. Они не просто воспроизвели классические произведения - в их исполнении древнее искусство оживало, открывая слушателям всю красоту и бесконечное разнообразие азербайджанского мугама и народной музыки. Такая преемственность позволила зрителям увидеть, как бережно сохраняются вековые каноны и насколько свежо они способны звучать в исполнении нового поколения.

Программа вечера гармонично соединила в себе фольклор и авторскую классику. Слушателям были представлены как яркий и динамичный мугам "Ренг Хумаюн", так и знаменитые сочинения азербайджанских композиторов. В исполнении музыкантов прозвучал плавный, грациозный, порой сменяющийся динамичными эпизодами "Лирический танец" Сардара Фараджева. Выразительная мелодика элегической "Гвоздики" Васифа Адыгёзалова раскрыла глубокие внутренние переживания и лирические образы произведения, а песня "Алагёз" Джахангира Джахангирова наполнила пространство светлой грустью. Каждое из этих сочинений в чисто инструментальной версии обрело особое, камерное звучание.

Вечера в рамках проекта "Азербайджанский мугам" призваны сохранять и популяризировать национальное культурное наследие. Особое внимание здесь уделяется приобщению молодежи к исполнению на народных музыкальных инструментах, что позволяет не только бережно передавать вековые исполнительские традиции, но и обогащать их новыми современными красками.

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