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От имени Президента Ильхама Алиева дан государственный прием в честь Президента Туркменистана - ФОТО - ВИДЕО

22 июня в Баку, во дворце "Гюлистан", от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на приеме была представлена концертная программа, состоящая из азербайджанской и туркменской музыки.