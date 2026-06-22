В Баку введен временный график подачи воды

В Баку продолжаются технические работы, направленные на увеличение объемов воды, поступающей в водохранилища, а также на повышение производительности водоочистных сооружений. В связи с проводимыми мероприятиями введены временные ограничения в подаче воды.

Как сообщает Day.Az, в результате в ряде районов Баку наблюдаются перебои и снижение объемов водоснабжения продолжительностью от двух до трех часов. Отмечается, что регулировочные работы находятся на завершающей стадии. При участии специалистов в ближайшие два дня планируется стабилизировать водоснабжение и полностью восстановить его в штатном режиме.

Действующий временный график подачи воды:

Некоторые территории Хатаинского района: 06:00-10:00, 18:00-22:00

Некоторые территории Низаминского района: 06:00-10:00, 18:00-22:00

Некоторые территории Сураханского района: 06:00-17:00, 06:00-19:00, 22:00-01:00

Некоторые территории Бинагадинского района: 06:00-20:00

Некоторые территории Наримановского района: 06:00-20:00

Некоторые территории Ясамальского района: 06:00-10:00, 06:00-22:00, 18:00-22:00

Некоторые территории Сабунчинского района: 08:00-12:00, 22:00-02:00

Некоторые территории Хазарского района: 00:00-12:00

Некоторые территории Пираллахинского района: 08:00-17:00

Некоторые территории Насиминского района: 06:00-10:00, 18:00-21:00

Отмечается, что по отдельным адресам, особенно на верхних этажах многоэтажных зданий, проблемы с подачей воды ощущаются сильнее. В таких случаях водоканалы организуют альтернативное водоснабжение с помощью автоцистерн.

Подчеркивается, что работы продолжаются в непрерывном режиме и будут завершены в кратчайшие сроки. Абонентов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями водоснабжения.