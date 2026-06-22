В Баку прошел Международный акварельный фестиваль "Волны Каспия 2026" (Caspian Waves 2026), который запомнился насыщенной программой и масштабным участием художников из разных стран. Основной целью фестиваля стали развитие акварельного искусства, расширение международного культурного сотрудничества и укрепление творческих связей между художниками, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Фестиваль "Caspian Waves 2026" завершился с успехом, представив Баку как один из важных центров международного акварельного искусства.

Фестиваль стартовал в Хатаинском центре искусств торжественной церемонией. Состоялась музыкальная программа, а также прошли художественные перформансы местных и зарубежных художников. Представители разных стран работали в едином творческом пространстве, демонстрируя объединяющую силу акварельного искусства.

Затем в Национальном музее искусств Азербайджана открылась международная выставка. В экспозиции были представлены 165 акварельных работ более чем 80 художников из 30 стран мира.

В мероприятии приняли участие куратор фестиваля и представитель Международного акварельного общества в Азербайджане Самира Искендер, президент Международного акварельного общества Атанур Доган, посол Индии в Азербайджане Абхай Кумар, депутат Милли Меджлиса и председатель Союза художников Нахчыванской Автономной Республики Ульвия Гамзаева, директор Хатаинского центра искусств Захид Авазов. В своих выступлениях они подчеркнули значение фестиваля для международного культурного диалога.

Второй день фестиваля запомнился творческой поездкой в Губинский регион и проведением международного пленэра с участием около 30 местных и зарубежных художников.

Третий день начался с открытого пленэра в историческом центре Баку - Ичеришехер. Художники работали среди архитектурных памятников, передавая атмосферу Старого города в акварельных работах.

В завершение фестиваля в Центре медиа "Хазар" состоялась церемония закрытия и итоговая выставка. Ведущая мероприятия Хадиджа Гамидли поприветствовала гостей. С речами выступили куратор фестиваля Самира Искендер, Атанур Доган, Захид Авазов и другие участники, отметив высокий уровень организации и значимость события. Отдельная благодарность была выражена директору телеканала Xəzər TV Мураду Дадашову за поддержку и предоставленную площадку для проведения церемонии закрытия фестиваля.

В завершение был показан видеоролик, отражающий трёхдневную программу фестиваля.

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