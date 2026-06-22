В европейской стране топливо подорожало почти на 34 процента

В последний месяц весны топливо и горюче-смазочные материалы в Евросоюзе (ЕС) подорожали на 20,7 процента, если сравнивать с маем 2025 года. Об этом сообщил Евростат, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мартовский скачок цен оценили в 12,9 процента, а апрельский - в 20,8 процента.

Отмечается, что в мае сильнее всего горючее и ГСМ выросли в цене в четырех государствах Европейского союза. В Болгарии подорожание составило 33,9 процента, в Люксембурге - 32,2 процента, в Литве - 30,8 процента и в Румынии - 30,4 процента. Самый слабый рост стоимости зафиксировали в Венгрии (плюс 3,5 процента). В остальных странах повышение цен варьировалось от плюс 12,7 процента в Польше до плюс 29,2 процента во Франции.

Евростат подчеркнул, что в мае 2026 года дизельное топливо в ЕС подорожало на 29 процентов, а бензин - на 16,2 процента по сравнению с маем 2025 года.