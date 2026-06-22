Месси принес вторую победу Аргентине на ЧМ-2026

Лионель Месси оформил дубль в матче чемпионата мира-2026 против Австрии и помог сборной Аргентины одержать вторую победу на турнире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, второй мяч капитан аргентинцев забил уже в компенсированное время, установив окончательный счет встречи - 2:0.

По ходу матча Месси стал автором сразу нескольких исторических достижений. На девятой минуте встречи он не сумел реализовать пенальти, назначенный за фол на Лаутаро Мартинесе.

Этот удар стал для аргентинца седьмым пенальти, исполненным на чемпионатах мира, что является новым рекордом турнира. Кроме того, Месси в третий раз не реализовал одиннадцатиметровый удар на мундиалях, установив еще один рекорд - по количеству незабитых пенальти.

Несмотря на эту неудачу, капитан чемпионов мира сумел реабилитироваться. На 39-й минуте он открыл счет в матче, а затем оформил дубль в концовке встречи.

Первый гол стал для Месси 17-м на чемпионатах мира. Благодаря этому достижению он превзошел рекорд бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе (16) и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.