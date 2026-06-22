https://news.day.az/hitech/1843246.html В Китае показали новые возможности человекоподобных роботов - ВИДЕО Китайская компания Unitree Robotics продолжает совершенствовать свои человекоподобные роботы, демонстрируя заметный прогресс в навыках, приближенных к реальным единоборствам.
В Китае показали новые возможности человекоподобных роботов - ВИДЕО
Китайская компания Unitree Robotics продолжает совершенствовать свои человекоподобные роботы, демонстрируя заметный прогресс в навыках, приближенных к реальным единоборствам.
Как передает Day.Az, в новых демонстрационных материалах гуманоидные системы компании показывают более устойчивое равновесие, координацию движений и способность адаптироваться к динамическим физическим нагрузкам.
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