Сахиба Гафарова встретилась с заместителем спикера Палаты представителей Марокко

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с заместителем спикера Палаты представителей Королевства Марокко Мохамедом Гаятом, который находится с визитом в нашей стране для участия в 20 сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации Исламского Сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем существующих отношений между Азербайджаном и Марокко. Отмечалось успешное развитие, особенно, в политической сфере, основанных на взаимном уважении двусторонних отношений. Также подчёркивалось, что наши страны успешно сотрудничают в рамках международных организаций и демонстрируют взаимную поддержку и солидарность на различных платформах.

В ходе беседы отмечалась особая роль межпарламентского сотрудничества в углублении отношений наших стран. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила свой официальный визит в Марокко и встречи с марокканскими коллегами в рамках различных международных мероприятий, заметив, что такие контакты вносят вклад в наши отношения. Также было отмечено, что действующие в законодательных органах обеих стран группы дружбы играют роль моста в развитии отношений. Подчёркивалось, что подписанный в текущем году между нашими парламентами Меморандум о взаимопонимании также создаёт благоприятные возможности для дальнейшего углубления связей

Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством наших парламентов в международных парламентских организациях, включая Парламентскую сеть Движения неприсоединения. Отмечался высокий представительский уровень Марокко на конференциях Сети и придаваемое работе этой организации большое значение.

На встрече также состоялся обмен мнениями об иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.