Стрельба в синагоге Монреаля: есть раненые

В канадском Монреале неизвестный открыл стрельбу в синагоге, в результате чего пострадали как минимум три человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел вечером в районе Кот-де-Неж на бульваре Декабри. По словам очевидцев, было слышно более 30 выстрелов.

Прибывшие на место сотрудники полиции попытались задержать вооруженного мужчину, однако он открыл огонь и по правоохранителям. В результате нападения тяжелые ранения получили двое полицейских и один гражданский.

По предварительным данным, нападавший был ликвидирован ответным огнем. Его личность и мотивы устанавливаются.

Власти сообщили, что операция в районе продолжается, и призвали жителей избегать данной зоны. Не исключается, что у стрелка мог быть сообщник.