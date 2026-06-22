Лондон намерен снизить зависимость от импорта минералов

Великобритания вложит почти $70 млн в производство критически важных минералов. Об этом сообщается на сайте правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении говорится, что Лондон инвестирует €50 млн фунтов (около $67 млн) в критически важные минералы, которые необходимы для производства товаров повседневного спроса - от смартфонов и холодильников до электромобилей.

Британские власти считают, что инвестиции помогут росту внутреннего производства, окажут поддержку высокооплачиваемым рабочим местам и уменьшат зависимость страны от импорта.