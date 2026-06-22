Китай разрабатывает космическую солнечную электростанцию

Китай работает над проектом космической солнечной электростанции, которая сможет передавать энергию на Землю с орбиты на расстоянии около 36 000 километров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Interesting Engineering, проект разрабатывается в Сианьском университете электронных наук и технологий. Станцию планируется разместить на геостационарной орбите, где она будет постоянно находиться над одной точкой Земли и получать непрерывный поток солнечного излучения без влияния атмосферы и смены дня и ночи.

Энергия будет преобразовываться в микроволновое излучение и передаваться на Землю, где специальные антенны будут трансформировать ее обратно в электричество. В космосе солнечный поток значительно выше, чем на поверхности планеты, что делает проект особенно привлекательным.

По информации разработчиков, уже проведены наземные испытания технологии в уменьшенном масштабе. Следующий этап - тестирование в космосе, которое пока находится на стадии согласования. При этом предстоит решить вопросы точного наведения луча, безопасности и финансирования проекта.