Телефон и пауэрбанк в машине могут стать причиной пожара - ВИДЕО
Хранение мобильных телефонов, пауэрбанков и другой электроники в закрытом автомобиле повышает риск возгорания.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzərxəbər, высокая температура может создавать критический нагрев в салоне автомобиля. Это представляет серьезную опасность для устройств, работающих от аккумуляторов.
Эксперты предупреждают, что хранение мобильных телефонов, пауэрбанков и другой электроники в закрытом автомобиле повышает риск возгорания. Кроме того, к основным причинам автомобильных пожаров относятся утечка топлива, короткое замыкание электропроводки, проблемы с изоляцией и неисправности аккумулятора.
По мнению специалистов, для предотвращения подобных случаев автомобили следует по возможности парковать в тени, использовать солнцезащитные средства и регулярно проверять техническое состояние транспортного средства.
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