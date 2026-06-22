Телефон и пауэрбанк в машине могут стать причиной пожара

Хранение мобильных телефонов, пауэрбанков и другой электроники в закрытом автомобиле повышает риск возгорания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzərxəbər, высокая температура может создавать критический нагрев в салоне автомобиля. Это представляет серьезную опасность для устройств, работающих от аккумуляторов.

Эксперты предупреждают, что хранение мобильных телефонов, пауэрбанков и другой электроники в закрытом автомобиле повышает риск возгорания. Кроме того, к основным причинам автомобильных пожаров относятся утечка топлива, короткое замыкание электропроводки, проблемы с изоляцией и неисправности аккумулятора.

По мнению специалистов, для предотвращения подобных случаев автомобили следует по возможности парковать в тени, использовать солнцезащитные средства и регулярно проверять техническое состояние транспортного средства.

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