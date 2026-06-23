В этих частях Баку временно не будет света

23 июня на территории Управления энергетического снабжения и сбыта Ясамальского района будут проводиться ремонтные работы на трансформаторной подстанции.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что в связи с этим с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на части улиц Муртуза Мухтарова, Заргярпалан, Балабаба Меджидова, Джафара Джаббарлы, Алибека Гусейнзаде и Салатын Аскеровой.

Также сообщается, что в тот же день в рамках ремонтно-профилактических работ на трансформаторных пунктах с 10:00 до 13:00 перебои затронут отдельные участки улиц Кямиля Балакишиева, Имадеддина Насими, Мехди Аббасова, Азима Азимзаде, Ширина Мирзаева, Мамеда Саида Ордубади и Алыфа Гаджиева.