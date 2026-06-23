Лянкяранский драмтеатр успешно провел очередные гастроли

В рамках реализации концепции "Культура Азербайджана - 2040" и соответствующих распоряжений Президента Азербайджанской Республики по развитию национальной культуры, а также при поддержке министерства культуры, Лянкяранский государственный драматический театр успешно провел очередные гастроли. Об этом говорится в официальном сообщении театра.

Как передает Day.Az, в Шеки с успехом прошли гастроли Лянкяранского театра. На сцене Шекинского государственного драматического театра коллектив представил спектакль "Свадебное платье" (Gəlinlik paltarı) по пьесе азербайджанского писателя и драматурга Гусейнбалы Мираламова.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Азербайджана, заслуженная артистка Республики Дагестан Лалезар Гусейнова.

Постановка сразу же захватила внимание публики, принявшей спектакль невероятно тепло. С первых минут и до самого финала зрители были полностью погружены в происходящее на сцене. Острота затронутых тем, неординарные сценические решения и высокий профессионализм актеров заставили зал искренне сопереживать героям. Спектакль подарил зрителям много ярких, сильных эмоций, превратив летний вечер в незабываемую встречу с живым искусством, которое заставляет думать и чувствовать.

После спектакля директор Лянкяранского театра Лалезар Гусейнова выразила искреннюю благодарность начальнику Шеки-Загатальского регионального управления культуры Туралу Керимову, а также директору и режиссеру Шекинского театра, заслуженному деятелю искусств Мирбале Салимли за поддержку и радушный прием.