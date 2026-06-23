Гороскоп на 23 июня

Сегодня гороскоп склоняет к требовательности, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами. Не спешите судить окружающих, хотя именно такое желание сегодня будет у вас регулярно возникать. Вместе с тем стремление к совершенству, к чему также склоняют вас звезды, может очень пригодиться вам на работе. Тенденция сегодняшнего дня - пунктуальность и основательность, поэтому день не слишком подходит для легких любовных увлечений. Сегодняшнее знакомство, а тем более начало отношений - это всерьез и надолго. Вообще если вы уверены в своих чувствах, это ваш день. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня на повестке дня у Овна будут стоять два небезызвестных вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?". Вот только если на второй вопрос шансы найти ответ невысоки, то что касается поиска виноватых, здесь у Овна сложностей не предвидится. Мысли о справедливости, а также о том, кому и как следует поступать, то и дело будут отвлекать Овна от собственных планов. Так может и бог с ним, с поиском виноватых? Не лучше ли заняться своими делами?

Телец

Сегодня Телец рискует весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Именно к этому его склоняют звезды гороскопа. Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться на время отодвинутыми на второй план. Зато, помогая другим, Телец сегодня имеет шанс приобрести новых друзей и союзников. А это, согласитесь, тоже неплохо.

Близнецы

Сегодня как никогда Близнецы могут удивить всех (в том числе и себя) своими организаторскими способностями. То, на что вчера окружающих пришлось бы долго уговаривать, сегодня у Близнецов может получиться без лишних усилий. Проснувшийся у Близнецов дар убеждения будет подкреплен яркостью позитивных эмоций, сочетающихся с безупречной логикой. Устоять против такого арсенала окружающим будет непросто!

Рак

Сегодня девизом Рака вполне могут стать слова: "Важней всего порядок в доме"! И это относится не только к уборке помещения, но и к порядку в личных делах. Для Рака это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. Ну и благоустройством дома ему сегодня тоже заняться не помешает. А вот что касается остальных дел - то здесь ожидаются разного рода затруднения, так что, по возможности, лучше будет их отложить.

Лев

Сегодня залог успеха Льва - это последовательность и постепенность, благо именно к этому его и склоняют звезды гороскопа. Ум сегодня будет работать четко и быстро, да и вообще дела обещают идти как по маслу. В общении Лев сегодня вполне может удивить окружающих своим здравомыслием и рассудительностью. В делах это принесет ему немало пользы, а вот у любимого человека, увы, способно вызвать зевоту.

Дева

Сегодня перед Девой встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. Сегодня очень полезным для Девы будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.

Весы

Сегодня Весам захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие их настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. Сегодня Весы будут особенно удачливы в делах, требующих последовательности и логичности, вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое.

Скорпион

Сегодня, что бы ни творилось вокруг, Скорпион предпочтет поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, - Скорпион же сегодня будет заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще, весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться! Ну, разве что поговорить немного о его странностях и недостатках. Тем более, что в силу обострившейся проницательности и интуиции все недостатки и мира, и окружающих будут для вас очевидны как никогда.

Стрелец

Сегодня у Стрельца появится шанс организовать любое шоу! Вопрос только в том, что это будет за шоу - красивое представление с массой зрителей или банальная семейная сцена с битьем посуды и разговорами на повышенных тонах. В любом случае, артистические способности у Стрельца сегодня будут на высоте. Осталось только найти им симпатичное применение.

Козерог

Сегодня на повестке дня у Козерога будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у Козерога активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение. Ну а если не хотите прослыть моралистом, не пытайтесь сегодня читать окружающим мораль. Оставьте это Крылову с Лафонтеном - у них это тоже получалось неплохо.

Водолей

Сегодня Водолею очень не мешает найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский междусобойчик. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-то мероприятие. Хоть в театр, хоть на выставку или в кино - главное, чтобы тема была интересная. В этом случае теплая дружеская атмосфера и позитивные эмоции Водолею сегодня гарантированы!

Рыбы

В этот день Рыбам категорически противопоказано любое общение с начальством. Если же начальство, как назло, решит вызвать вас "на ковер", провести какую-то беседу или пообщаться с вами по телефону, придумайте любую отговорку. Все что угодно: больная бабушка, внезапная мигрень, атомная война, подозрение на коронавирус... В противном случае сегодня общение с начальством у Рыб может плавно перетечь в разговор на повышенных тонах, а затем и в увольнение.