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Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов встретились с детьми в Карабахе - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов встретились с детьми в Карабахе Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретились с детьми в Карабахе. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях главы государства. Новость обновляется