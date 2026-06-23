Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов встретились с детьми в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретились с детьми в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях главы государства.

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