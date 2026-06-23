https://news.day.az/officialchronicle/1843515.html Завершился государственный визит Президента Туркменистана в Азербайджан - ФОТО 23 июня завершился государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился государственный визит Президента Туркменистана в Азербайджан - ФОТО
23 июня завершился государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проводил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
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