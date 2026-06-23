Завершился государственный визит Президента Туркменистана в Азербайджан

23 июня завершился государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проводил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

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