Как армянские поросята Карапетяна подставили

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об агитации, которую "Сильная Армения проводила перед парламентскими выборами.

Day.Az представляет публикацию:

Во время парламентских выборов в Армении сторонник партии "Сильная Армения" Геворк Хамоян отметился невиданной щедростью: он раздавал избирателям кур, свиней и коров. Правда, за такой живой подарок нужно было отплатить "правильным" голосом за кандидатов от партии, созданной главой ГК "Ташир" Самвелом Карапетяном.

Однако грандиозная пиар-кампания под условным девизом "Голосуй за "Ташир" - получишь кабанчика" провалилась. Подкачал сам "товар": куры наотрез отказались членораздельно кудахтать партийные лозунги, свиньи хрюкали что-то невнятное, а коровы и вовсе оказались предательницами - их унылое мычание, отдалённо напоминающее "За "Сильную Армению"!", можно было услышать лишь во время дойки, когда скотине было совершенно не до политики.

В итоге избиратели подошли к делу прагматично: живность в хозяйствах пристроили, но проголосовали совсем за других кандидатов. Люди вовремя вспомнили, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а бесплатный кабанчик на выборах - верный признак политического капкана.

В результате в дураках остался сам Хамоян и его партийные боссы. Мало того, что предвыборная кампания провалилась, так теперь щедрым "благодетелем" вплотную занялся Антикоррупционный комитет.