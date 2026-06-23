В Конгрессе США обсудят этническую чистку азербайджанцев со стороны Армении

24 июня в столице США Вашингтоне, в здании Конгресса, по организации Бакинской инициативной группы состоится международная конференция на тему "Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и избирательные подходы".

Как сообщили Day.Az в Бакинской инициативной группе, это первое подобное мероприятие, проводимое в Конгрессе США, посвящённое этнической чистке азербайджанцев со стороны Армении.

Сообщается, что в конференции примут участие эксперты, специализирующиеся в сфере защиты прав беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, специалисты по международному праву, представители диаспорских организаций, подвергавшихся насилию, дискриминации и преследованиям по этническому признаку, представители институтов гражданского общества и пострадавших общин.

Участники конференции на примере сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исторических земель на территории Армении в результате политики этнической чистки, обсудят вопрос постоянного удержания в центре внимания международных организаций признания их фундаментальных прав - права на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои исторические земли.

Будет проведён обмен мнениями вокруг возможностей дать правовую оценку в плоскости международного права фактам системного уничтожения, осквернения и присвоения принадлежащего азербайджанскому народу культурного, религиозного и исторического наследия, оставшегося в Армении, в том числе топонимов, мечетей, кладбищ, святынь и других памятников; вынесения указанных нарушений в рамках ООН и её соответствующих структур на механизмы международной отчётности и мониторинга; их расследования и документирования на месте; привлечения с этой целью миссий по установлению фактов, а также разработки механизмов расследования и отчётности на уровне специальных докладчиков и других обладателей международных мандатов.

На мероприятии также будут проведены обсуждения вокруг вопросов реализации права народов, страдающих от колониализма, на самоопределение, в частности включения в повестку ООН вопроса о внесении колоний в список ООН несамоуправляющихся территорий, подлежащих деколонизации.

Отмечено, что на протяжении XX века западные азербайджанцы в несколько этапов - в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1987-1991 годах - систематически насильственно выселялись со своих исторических земель, расположенных на территории нынешней Армении, и подвергались этнической чистке. В результате этого процесса сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных мест, множество людей было убито, подвергнуто пыткам и бесчеловечному обращению, были разрушены социально-нравственные и экономические основы семей: "Политика этнической чистки не ограничивалась лишь физическим изгнанием азербайджанского населения со своих исторических земель, она также была направлена на стирание их культурного, религиозного и исторического наследия, формировавшегося веками. Принадлежащие азербайджанскому народу мечети, кладбища, святыни и другие образцы материально-культурного наследия, оставшиеся в Армении, были разрушены, осквернены или присвоены, более 2000 топонимов азербайджанского происхождения были изменены и арменизированы, тем самым проводилась системная политика, направленная на фальсификацию исторической памяти и этнокультурной идентичности региона.

Женевская конвенция 1951 года о статусе беженцев подтверждает право на возвращение и восстановление прав лиц, перемещённых в результате этнической чистки, как одно из важных требований международного права. С этой точки зрения обеспечение безопасного, добровольного и достойного возвращения западных азербайджанцев, насильственно выселенных с территории нынешней Армении, в свои исторические края, восстановление их прав на жильё, землю, имущество, культурное и религиозное наследие должны оцениваться в контексте международно-правовой ответственности Армении".