https://news.day.az/unusual/1843255.html Во Вьетнаме открыли «деревню хоббитов» в духе Средиземья - ВИДЕО В городе Далат во Вьетнаме работает тематический парк под названием Dalat Gods' Valley, который напоминает фантастический мир, известный по произведениям о Средиземье. Как передает Day.Az, на территории парка посетители могут увидеть зеленые холмы и домики с круглыми дверями, стилизованные под жилища хоббитов.
Во Вьетнаме открыли «деревню хоббитов» в духе Средиземья - ВИДЕО
В городе Далат во Вьетнаме работает тематический парк под названием Dalat Gods' Valley, который напоминает фантастический мир, известный по произведениям о Средиземье.
Как передает Day.Az, на территории парка посетители могут увидеть зеленые холмы и домики с круглыми дверями, стилизованные под жилища хоббитов.
Также здесь расположены кузница с фэнтезийным оружием, огромные фигуры троллей и необычное "живое" дерево с выразительной мимикой, создающее атмосферу сказочного мира.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре