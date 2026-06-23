Во Вьетнаме открыли «деревню хоббитов» в духе Средиземья

В городе Далат во Вьетнаме работает тематический парк под названием Dalat Gods' Valley, который напоминает фантастический мир, известный по произведениям о Средиземье.

Как передает Day.Az, на территории парка посетители могут увидеть зеленые холмы и домики с круглыми дверями, стилизованные под жилища хоббитов.

Также здесь расположены кузница с фэнтезийным оружием, огромные фигуры троллей и необычное "живое" дерево с выразительной мимикой, создающее атмосферу сказочного мира.