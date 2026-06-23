От кабинетов - к полю фермера

Автор: Матлаб Гарягды, Бакинский рабочий

В Билясуваре обсудили механизмы поддержки фермеров

Новая аграрная программа отвечает на вопрос о том, каковым должен быть новый этап развития сельского хозяйства Азербайджана

Когда я ехал из Гянджи в Билясувар, лето уже вовсю хозяйничало над равниной. Воздух дрожал над раскаленным асфальтом, а столбик термометра уверенно приближался к отметке в 36 градусов. Дорога была долгой, и впереди меня ожидало региональное совещание, посвященное обсуждению Государственной программы развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыболовства и аквакультуры на 2026-2030 годы.

В пути меня не покидал вопрос: зачем нужны такие встречи? Что они способны изменить - для государства, для региона, для обычного фермера, который каждый день сталкивается с вполне конкретными проблемами земли, воды, техники, урожая и сбыта продукции?

Ответ начал проявляться еще до начала совещания.

У здания Дома молодежи в Билясуваре, где проходило мероприятие, уже собирались участники. Люди стояли небольшими группами, оживленно обсуждая будничные вопросы. Это были не просто приглашенные гости. Это были фермеры, сельхозпроизводители, люди, приехавшие сюда со своими вопросами, заботами и ожиданиями.

Я остановился рядом с одной из групп и невольно стал свидетелем разговора. Говорили о том, что действительно волнует человека, работающего на земле: о доступности государственной поддержки, современной технике, водоснабжении, урожайности и новых возможностях для развития хозяйства.

И тогда стало понятно: такие совещания нужны не только для того, чтобы рассказать о новой программе. Они нужны для того, чтобы услышать тех, ради кого эта программа создается.

Перед началом встречи мне удалось коротко переговорить с главой исполнительной власти Билясуварского района Фаиком Гурбатовым. Времени на обстоятельную беседу практически не было, поэтому я задал лишь один вопрос: как он оценивает новую Государственную программу?

Ответ прозвучал предельно лаконично: "Эта программа носит революционный характер".

Тогда эти слова показались емкой, но все же общей оценкой. Однако уже после завершения совещания стало понятно, какой смысл вкладывал в них руководитель района. Речь идет не просто о наборе отдельных мероприятий или очередном пакете инициатив. В основе программы лежит принципиально иной подход к развитию аграрного сектора - переход к более эффективной модели, где ключевое значение приобретают производительность, современные технологии, переработка продукции и, что особенно важно, интересы самого фермера.

В зале Дома молодежи свободных мест практически не осталось. До начала мероприятия участники оживленно общались между собой, обсуждая профессиональные вопросы и последние новости отрасли. Но как только совещание началось, в зале воцарилась тишина. Все взгляды были устремлены к президиуму.

Перед участниками выступили заместитель министра сельского хозяйства Сеймур Сафарли, заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Хайям Мамедов и другие официальные лица.

Открывая встречу, помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов обозначил ключевые ориентиры новой Государственной программы, подчеркнув, что речь идет о долгосрочной стратегии развития одной из важнейших отраслей национальной экономики. По его словам, документ предусматривает обеспечение устойчивого развития аграрного сектора, укрепление продовольственной безопасности страны, повышение производительности села, развитие перерабатывающей промышленности и расширение доступа фермеров к современным аграрным услугам.

При этом особый акцент был сделан на главном: задача заключается не просто в увеличении объемов производства. Новая программа предлагает иной взгляд на будущее сельского хозяйства, где во главу угла ставятся эффективность, качество и рациональное использование ресурсов. Речь идет о том, чтобы получать больше конкурентоспособной продукции с каждого гектара земли, активнее внедрять современные технологии и постепенно переходить от экстенсивной модели хозяйствования к интенсивному пути развития.

Фактически речь идет о формировании новой культуры аграрного производства, в которой определяющую роль играют инновации, научный подход и грамотное управление ресурсами. Именно такой подход сегодня становится одним из ключевых условий обеспечения устойчивого роста сельского хозяйства в условиях меняющегося климата, растущего спроса на продовольствие и усиливающейся конкуренции на мировых рынках.

Как отметил Халид Ахадов, необходимая база для такого перехода в стране уже создана. За последние годы по поручению главы государства в аграрном секторе реализован ряд масштабных проектов, позволивших заложить прочный фундамент для дальнейших преобразований. В частности, в 32 районах республики созданы 52 агропарка, которые стали важными центрами внедрения современных технологий, эффективных методов управления и передового производственного опыта.

"Развитие агропарков способствует увеличению выпуска конкурентоспособной продукции, укреплению экспортного потенциала страны, снижению зависимости по отдельным направлениям от импорта и созданию новых рабочих мест в регионах. Тем самым формируются дополнительные возможности для устойчивого развития сельских территорий и повышения благосостояния населения", - подчеркнул помощник Президента.

После выступления Халида Ахадова стало очевидно: новая Государственная программа призвана стать не просто стратегическим документом, определяющим вектор развития отрасли на ближайшие годы. Ее главная задача - превратиться в действенный практический механизм, результаты которого должны ощущаться не только в отчетах и статистике, но прежде всего в повседневной работе конкретного производителя. Поэтому в центре внимания программы находятся не абстрактные показатели, а реальные потребности фермеров, повышение эффективности их труда, рост доходов и создание современных условий для развития сельского хозяйства.

Насколько новая программа действительно ориентирована на интересы сельхозпроизводителей, я решил уточнить у заместителя министра сельского хозяйства Сеймура Сафарли.

- Судя по всему, главным бенефициаром этой программы станет фермер. Что вы на это скажете?

Ответ прозвучал без малейших колебаний:

- Бесспорно. Реформы, проводимые под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, оказали существенное влияние на развитие аграрного сектора. Однако, как вы правильно отметили, центральной фигурой новой программы является именно фермер. Она ориентирована на создание новых механизмов поддержки и льготного финансирования, более полное обеспечение сельхозтехникой, развитие перерабатывающей инфраструктуры и создание новых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Но главное - сделать все эти возможности еще более доступными для рядового производителя.

В словах заместителя министра отчетливо прослеживалась философия нового подхода: развитие сельского хозяйства оценивается не количеством принятых решений, а тем, насколько ощутимыми становятся результаты для тех, кто ежедневно работает на земле.

При этом масштаб самой программы впечатляет. По словам Сеймура Сафарли, документ включает пять стратегических целей, пять приоритетных направлений, 16 направлений деятельности, 86 конкретных мероприятий и 23 целевых индикатора, по которым будет оцениваться эффективность реализации намеченных задач.

За этими цифрами скрываются вполне практические задачи, напрямую связанные с будущим аграрного сектора страны. Программа предусматривает повышение урожайности зерновых культур и хлопка, расширение применения современных систем орошения, улучшение мелиоративного состояния земель, развитие интенсивного животноводства и птицеводства, а также создание дополнительных возможностей для хранения, переработки и логистики сельскохозяйственной продукции.

Иными словами, речь идет не о точечных изменениях, а о комплексной модернизации отрасли, охватывающей весь производственный цикл - от поля и фермы до переработки, хранения и доставки продукции потребителю.

Отдельной темой обсуждения стала вода - ресурс, без которого невозможно устойчивое развитие сельского хозяйства. Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Хайям Мамедов отметил, что внедрение капельного, дождевального и кругового (pivot) орошения позволяет существенно сократить расход воды и при этом обеспечить более стабильное и предсказуемое водоснабжение фермерских хозяйств. "Именно современные системы полива сегодня становятся одним из ключевых инструментов повышения эффективности аграрного производства в условиях растущей нагрузки на водные ресурсы", - подчеркнул Хайям Мамедов.

На этом фоне невольно возникает вопрос: зачем, собственно, проводятся такие региональные обсуждения, с участием представителей власти, специалистов и фермеров?

Этот вопрос я задал одному из участников встречи.

Ответ оказался предельно простым и в то же время показательно точным: "Программа должна формироваться не только в кабинетах".

Кстати, как пояснил в беседе с нами заместитель министра сельского хозяйства Сеймур Сафарли, именно для этого сегодня формируются специальные рабочие группы по основным направлениям будущей Государственной программы. "Их задача заключается не только в подготовке предложений и сборе информации, но прежде всего в непосредственном взаимодействии с людьми на местах, - уточнил он. - Специалисты выезжают в регионы, встречаются с фермерами, изучают ситуацию непосредственно в хозяйствах, поскольку проблемы и потребности сельхозпроизводителей существенно различаются от района к району. Если в одних регионах на первый план выходят вопросы водообеспечения и совершенствования систем орошения, то в других наиболее актуальными остаются обеспечение современной техникой, развитие перерабатывающих мощностей, создание складской инфраструктуры или расширение возможностей хранения и реализации продукции".

Поэтому, подчеркнул замминистра, новая программа формируется не по универсальному шаблону, а с учетом реальной ситуации в каждом регионе страны. Такой подход позволяет не только точнее определить существующие проблемы, но и выработать практические решения, отвечающие конкретным потребностям фермеров и сельхозпроизводителей.

И билясуварская встреча показала именно такой подход.

Выступление главы исполнительной власти Билясуварского района Фаика Гурбатова отличалось от традиционных протокольных докладов. Его речь носила предельно предметный и практический характер. Руководитель района представил конкретные результаты, достигнутые в аграрном секторе, рассказал о проделанной работе, подробно остановился на существующих проблемах и озвучил ряд предложений, которые, по его мнению, должны найти отражение в дальнейшей реализации Государственной программы.

Особенно важно, что разговор шел не только о достигнутых успехах, но и о тех вопросах, которые по-прежнему требуют решения для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и повышения эффективности работы фермерских хозяйств.

Не менее содержательными стали выступления фермеров и предпринимателей из Билясуварского, Гаджигабульского и Нефтчалинского районов. Они говорили не языком отчетов, а языком практики, опираясь на собственный опыт работы на земле. Участники встречи рассказали о текущем состоянии своих хозяйств, перспективах развития и проблемах, с которыми приходится сталкиваться в повседневной деятельности.

Вместе с тем практически все выступавшие отмечали, что меры государственной поддержки, реализуемые в последние годы, оказывают ощутимое положительное влияние на развитие аграрного сектора. По их словам, предоставляемые механизмы поддержки способствуют расширению производства, повышению урожайности, внедрению современных технологий и укреплению экономической устойчивости хозяйств.

Эти выступления во многом придали совещанию особую ценность, превратив его из формального обсуждения программных положений в живой и содержательный диалог между государством и теми, кто непосредственно работает на земле.

Ближе к завершению совещания мне запомнились слова фермера из Нефтчалинского района Джалала Ахмедова. Подводя для себя итоги встречи, он сказал нашему спецкору: "Главное, что я получил ответы на все мои вопросы, с которыми приехал сюда".

Возможно, именно в этой простой и искренней фразе наиболее точно отражается смысл подобных региональных обсуждений. Их ценность заключается не только в презентации новых инициатив, не только в цифрах, показателях и планах. Главное - в возможности прямого диалога между государством и людьми, которые ежедневно работают на земле, обеспечивают страну продовольствием и лучше других знают реальные потребности аграрного сектора.

В Билясуваре обсуждали не абстрактные задачи и не теоретические модели развития. Здесь говорили о воде и урожае, о технике и переработке, о логистике и рынках сбыта, о проблемах, с которыми фермер сталкивается каждый день. Потому, надо понимать, новая Государственная программа начинает формироваться не только как стратегический документ, но и как практическая дорожная карта дальнейшего развития отрасли.

По сути, такой подход полностью соответствует курсу, обозначенному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который неоднократно подчеркивал: главная цель заключается не просто в увеличении объемов производства, а в обеспечении устойчивого роста производительности и эффективности сельского хозяйства.

Покидая зал Дома молодежи, я вновь вспомнил вопрос, который задавал себе по дороге из Гянджи в Билясувар: зачем нужны такие встречи? К концу дня ответ был уже очевиден. Они нужны для того, чтобы государственные решения рождались не в отрыве от реальности, а на основе живого диалога с людьми. Чтобы голос фермера был услышан. И чтобы каждая новая программа становилась не просто документом, а реальным инструментом развития азербайджанского села.