ВОЗ назвала страны, находящиеся под угрозой распространения вируса Эбола

Страны, имеющие сухопутные границы с Угандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), находятся под угрозой распространения вируса Эбола.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По оценке ВОЗ, региональный риск дальнейшего распространения вируса остаётся высоким. Организация связывает это с активным трансграничным перемещением населения и тесными экономическими и социальными связями между государствами региона.

ВОЗ продолжает мониторинг ситуации и рекомендует соседним странам усилить меры эпидемиологического контроля и готовность систем здравоохранения к возможным случаям заражения.