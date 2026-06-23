Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов побывали в первом жилом комплексе, построенном в городе Шуша

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов побывали в первом жилом комплексе, построенном в городе Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал Президента Туркменистана о комплексе.

Было отмечено, что в этом комплексе общей площадью около 8 гектаров, фундамент которого был заложен главой государства в 2021 году, построено двадцать три здания. Из 450 квартир в жилом комплексе 28 - однокомнатные, 195 - двухкомнатные, 190 - трехкомнатные, 30 - четырехкомнатные и 7 - пятикомнатные. В комплексе проживают бывшие вынужденные переселенцы, а в имеющихся здесь служебных квартирах - работники действующих в Шуше различных государственных структур. Здесь проведены широкомасштабные строительно-восстановительные работы, заложены зеленые зоны, созданы все условия для комфорта и отдыха жителей.