Мир возвращается к сухопутным маршрутам, Азербайджан - в центре

Автор: Лейла Таривердиева

Аналитическая и консалтинговая платформа Elevate Crossroads, специализирующаяся на Южном Кавказе и Черноморском регионе, на днях представила рекомендации с конкретной дорожной картой для трехкратного увеличения объемов грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийский транспортный маршрут).

Примечательно, что десять рекомендаций коснулись Казахстана, Грузии, Турции и даже Европы. Азербайджан же не упомянут. Но не потому, что аналитики не придают значимости нашей стране, а потому, что азербайджанская сторона обеспечила все необходимые условия для международного транзита по своей территории. Азербайджан является самым сильным звеном в логистической цепи, идущей с Востока на Запад.

О роли Азербайджана в качестве ключевого участника Среднего коридора говорится практически на всех международных встречах, где речь идет о логистике в сегодняшней непростой обстановке на континенте. В вопросах транспортной связности не будет преувеличением констатировать, что все дороги ведут через Азербайджан. Это не образное выражение, а констатация реальности. И это способствует постоянному росту интереса к стране и ее возможностям.

Геополитические потрясения, которые переживает сегодня Евразия, заставляют Европу обращать все большее внимание на Южный Кавказ. В последнее время стали чаще обсуждаться возможности интеграции логистических путей в Евразии, что представляет важность для Европы в условиях, когда скорое обращение в оборот традиционного северного маршрута продолжает отдаляться.

Недавно в Киеве прошел международный "круглый стол" на тему взаимодействия проекта Междуморье с Азией.

По оценкам специалистов, взаимодействие между Средним коридором (Транскаспийский международный транспортный маршрут) и проектом Междуморье (Intermarium, Three Seas Initiative) представляет собой одно из наиболее перспективных направлений формирования новой евразийской логистической архитектуры. Хотя Междуморье- это больше геополитический проект, в основе которого лежит забота о физической безопасности стран Восточной и Центральной Европы, в наши дни он трансформировался в экономическое и инфраструктурное партнерство стран ЕС. И в этом качестве интересы этого проекта и Среднего коридора пересекаются.

Как известно, Средний коридор соединяет Китай с Европейским союзом через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Проект Междуморья объединяет страны между Балтийским, Черным и Адриатическим морями с целью развития транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры по оси Север-Юг. В данном случае следует отличать этот внутриевропейский маршрут от коридора Север-Юг, идущего от границ Северной Европы до Персидского залива.

Хотя Междуморье является лишь европейским проектом, интеграция его со Средним коридором имеет большие перспективы. Эти два маршрута дополняют друг друга. Представим, что груз отправлен из Китая, проходит Казахстан, Азербайджан, Грузию, попадает через черноморские порты последней, скажем, в Румынию. Румыния, являясь членом проекта Междуморье, транзитирует грузы дальше по цепочке. Такими же точками пересечения маршрутов могут стать Польша, Венгрия или Словакия.

Для Азербайджана совмещение проектов открывает дополнительные возможности. Наша страна выступает главным узлом Среднего коридора благодаря наличию всей необходимой инфраструктуры, включая мощный морской торговый порт в Аляте, современную железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и крупнейший торговый флот на Каспийском море. Более того, Азербайджан сам строит суда, что поднимает его цену еще выше.

Соединение Среднего коридора и Междуморья позволит стране выйти за рамки регионального транспортного игрока и стать частью общеевропейской логистической сети. Азербайджан всегда выступал и выступает за расширение связности на пространстве Евразии и создание путей, альтернативных традиционным маршрутам. Это позволяет торговле не зависеть от каких-то игроков и не останавливаться в случае возникновения геополитических проблем. События последних лет позволяют лишний раз обратить внимание европейских партнеров Азербайджана на то, насколько дальновидны были решения, принятые Баку и недооцененные Европой. Та же дорога БТК.

Возможности интеграции со Средним коридором для выхода в Азию стали критически актуальными для пространства Междуморья после начала войны в Украине и слома традиционной евразийской логистики. А дестабилизация на Ближнем Востоке и война США и Ирана повлекли за собой появление серьезных рисков для международных морских путей. И международная торговля снова начала перебираться на "сушу". И что важно - на самом деле в интересе европейцев к нашему региону нет ничего нового. Ситуация просто возвращается в свое историческое русло.

Как сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог и истории Ризван Гусейнов, Азербайджан и Южный Кавказ в целом на протяжении всей истории служили естественными хабами для транзитных путей на пространстве Евразии. Эти пути шли из Китая через Туркестан в Европу и с севера, из современной России в направлении Персидского залива. Сегодня эти маршруты называются Север-Юг и Запад-Восток.

"Как и в наши дни, естественным пересечением всех этих путей исторически был Азербайджан, а еще точнее - Ширван. Так было и во времена Шелкового пути, когда шелк был стратегическим товаром, играя ту же роль, что нефть и газ сегодня. Потребность в шелке росла, Азербайджан был транзитным хабом для караванов с шелком, двигавшихся на запад из Китая и Туркестана (нынешняя Центральная Азия), а также сам производил шелк. То есть и торговал, и обеспечивал транзит. Это было важным источником дохода и, в то же время, причиной бесконечных войн и конфликтов, которые велись за Азербайджан и вокруг Азербайджана.

Ситуация изменилась, когда великие морские торговые пути, ставшие основной логистической системой в мире. После великих географических открытий, после создания европейцами устойчивых морских торговых путей из Азии и Африки в Европу, значение сухопутных путей начало ослабевать. Постепенно сошел на нет и фактор шелка.

В регионе шли большие войны. В конечном итоге царская Россия взяла под контроль Кавказ, перекрыла его транзитные возможности и превратила в тупик. Азербайджан потерял возможность устойчивого широкого выхода на территории современного Ирана, Турции, Туркестана.

Однако сегодня мы наблюдаем, как естественная транзитная роль Южного Кавказа и, в частности Азербайджана восстанавливается. Те страны, которые исторически осуществляли транзит через нашу территорию, тоже подключаются к общерегиональной дорожной сети, восстанавливаются сетевые транспортные отношения на пространстве от Китая до Европы, включая Центральную Азию и Южный Кавказ. К сети подключается Восточная Европа в рамках проекта Интермариум, называемый еще Междуморье и Триморье. Этот проект соединяет Балтийское, Адриатическое и Черное моря и 12 стран.

Можно уверенно говорить о том, что сегодня восстанавливаются исторические сухопутные транзитные мощности. Главная причина возвращения на "сушу" заключается в том, что безопасность и устойчивость морских транспортных путей становится все более проблемной. Мы видим, какие конфликты происходят в Персидском заливе, в Ормузском проливе, потенциальные риски для безопасного судоходства существуют в Баб-эль-Мандебском пролива, в Малакском проливе, в Красном море. Угроза безопасности и стабильности морских поставок приводит к усилению сухопутных транзитных путей. И это дает Азербайджану и другим странам региона возможность восстановить свою роль на крупнейших сухопутных транзитных путях Евразии. Что сегодня и делается".