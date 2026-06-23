https://news.day.az/world/1843399.html Двум иереям запретили выезд из Армении в Россию В ереванском аэропорту "Звартноц" сотрудники Службы национальной безопасности Армении запретили двум иереям вернуться в Россию. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, речь идет о духовных служителях епархий Армянской Апостольской Церкви в городах Воронеж и Ижевск. Одного из них отправили на учебные сборы.
Двум иереям запретили выезд из Армении в Россию
В ереванском аэропорту "Звартноц" сотрудники Службы национальной безопасности Армении запретили двум иереям вернуться в Россию.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, речь идет о духовных служителях епархий Армянской Апостольской Церкви в городах Воронеж и Ижевск.
Одного из них отправили на учебные сборы.
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