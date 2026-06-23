Двум иереям запретили выезд из Армении в Россию

В ереванском аэропорту "Звартноц" сотрудники Службы национальной безопасности Армении запретили двум иереям вернуться в Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, речь идет о духовных служителях епархий Армянской Апостольской Церкви в городах Воронеж и Ижевск.

Одного из них отправили на учебные сборы.